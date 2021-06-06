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    • Otomobil
    • 06.06.2021 10:56
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    • 06.06.2021 10:56
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    İcradan ucuza marka otomobil! Satış tarihi belli oldu

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2013 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan ucuza otomobil! Satış tarihi belli oldu

    İstanbul Silivri İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 60 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.08.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34JZ3905 Plakalı , 2013 Model , FIAT Marka , 263 Tipli , 263A20004963826 Motor No'lu , NM426300009245663 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Mavi , 2013 Model FIAT DOBLO 1.3 M.JET 90 multijet Mavi renkli, manuel vitesli 2 kişilik kapalı kasa kamyonet olduğu, lastiklerin zayıf, arka tamponunu hasarlı, aracın sağ arka bagaj kapağı göçükler olduğu, sağ yan sürgülü kapı, sağ ön kapı, sağ ön çamurluk ve sol ön çamurluk hasarlı olup düzeltilmesi gerektiği, ön farların matlaşmış olduğu, sol ön çamurluk düzeltilip boyanması gerektiği, sol ön kapı ve sol yan panelde göçükler olduğu düzeltilip boyanması geretiği tespit edilmiştir.aracın Kasko Poliçesinden ve Tarif Poliçesinden açılmış hasar dosyasının bulunmadığı, bilirkiş tarafından tespit edilmiştir.

    İlanla ilgili bütün bilgiler için tıklayın

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