2018 model Mercedes marka otomobil icradan satışa çıktı (İkinci el otomobil ilanları)

İstanbul'daki Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Mercedes marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 240 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34BEY804 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ Marka , R9MA503C045439 Motor No'lu , WDF44760513440370 Şasi No'lu , Rengi Siyah , BİLİRKİŞİ RAPORUNDA:

Yapılan araştırmalar neticesinde Borçlu adına kayıtlı olan WDF44760513440370 şase 34 BEY 804 plaka sayılı Siyah renkli 2018 Model Mercedes Benz marka aracın yukarıda belirttiğim gibi Bahse konu aracın fotoğrafları çekilmiş olup aracın dış görünüş bakımından normal olduğu ve araç özel 6+1 vip tasarım olduğu görülmüştür.



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