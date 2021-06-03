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    • Otomobil
    • 03.06.2021 11:05
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    • 03.06.2021 11:05
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    marka araç icradan ucuza satışa çıktı! Tarih belli oldu

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2013 model Astra marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! 70 bin TL altına...

    Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Astra 1,3 Sport marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 68 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    46-PL-329 Plakalı, otomobil, OPEL ASTRA 5 DR 1,3 SPORT 95 HP M, 2013 MODEL, P-J Tipli , beyaz renk, 5 kapı, WOLPF6EA8EG026411 şase nolu, dizel, manuel vites, heçbek,Genel durumunun iyi olduğu, iç mekanının temiz olduğu, ön lastiklerin%50 seviyesinde olduğu, arka lastiklerin %50 seviyesinde olduğu, kaportada boya olmadığı fakat sağ ön çamurlukta çöküntü olduğu, ön tamponun kırık ve yerinden çıkık olduğu, ön sağ farın kırık olduğu tespit edilmiştir. Aracın tramer kaydı sorgulanmamış ve hasarsız olduğu kabul edilmiştir. aracın anahtarı yok. ruhsatı yok. ARAÇÖZGÜVEN YEDİ EMİN OTOPARKI İstasyon Mah. Gazi M.Kemal Bulvarı no 7/2A.K.Maraş adresinde bulunmakta olupgörmek isteyenlerin aracı söz konusu adreste görebilecekleri ilan olunur.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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