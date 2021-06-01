2017 model Volkswagen marka araç icradan satılıktır! İcradan satılık 2. el otomobil

T.C. Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Volkswagen marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 310 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



72BC920 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , Amarok 2.0 BiTDİ Tipli , CSH196078 Motor No'lu , WV1ZZZ2HZHH020486 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Ön camı çatlak. Kaporta aksamında muhtelif yerlerinde çizikler mevvut. Lastikler yıpranmış. Döşemeler sağlam. Aracın SBM kayıtlarında 09/01/2020 tarihinde bedelsiz çarpma açıklamalı ve 05/01/2020 tarihinde 4.384 TL hasar tutarlı çarma açıklamalı 2 kazasının bulunduğu tespit edilmiştir. Başka kazasının olup olmadığı bilinmemektedir.

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