'Dünyanın en hızlı otomobili' ünvanını elinde bulunduran SSC Tuatara, 2 yeni versiyonunu tanıttı. Bu versiyonların ilki olan Striker, yeni aerodinamik güncellemeler sayesinde aracın yere basma kuvvetini artırıyor. Arka kısmındaki devasa kanat da Striker'ın en önemli değişikliklerden biri olarak öne çıkıyor. Aggressor ise 2 bin 200 beygir güç üretebiliyor. Saatte 532 km hız yapabiliyor. Bin 750 beygir güç üreten Standart Tuatara'dan 100 adet üretecek olan SSC, 100 Tuatara Striker ve 10 Aggressor'u yollara çıkaracak.
- Otomobil
- 31.05.2021 Gazete