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    Yok böyle hız! saatte 532 km yapıyor

    'Dünyanın en hızlı otomobili' ünvanını elinde bulunduran , 2 yeni versiyonunu tanıttı. Bu versiyonların ilki olan Striker, yeni aerodinamik güncellemeler sayesinde aracın yere basma kuvvetini artırıyor.

    Yok böyle hız!
    'Dünyanın en hızlı otomobili' ünvanını elinde bulunduran SSC Tuatara, 2 yeni versiyonunu tanıttı. Bu versiyonların ilki olan Striker, yeni aerodinamik güncellemeler sayesinde aracın yere basma kuvvetini artırıyor. Arka kısmındaki devasa kanat da Striker'ın en önemli değişikliklerden biri olarak öne çıkıyor. Aggressor ise 2 bin 200 beygir güç üretebiliyor. Saatte 532 km hız yapabiliyor. Bin 750 beygir güç üreten 'dan 100 adet üretecek olan SSC, 100 ve 10 'u yollara çıkaracak.
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    Haberler Otomobil Yok böyle hız! SSC Tuatara saatte 532 km yapıyor