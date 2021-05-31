İzmir Menderes İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Opel marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 180 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34PU8973 Plakalı, 2016 Model, OPEL Marka, A1161095GU7X0007LVL Motor No'lu, W0LGM5E3XG1104307 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, Bilirkişi raporuna göre araç üzerinden yapılan fiili incelemede, aracın kontak anahtarının ve tescil belgesinin olmadığı, aracın dışından yapılan incelemede muhtelif yerlerde ufak vurukla çizikler olduğu, aracın içinden yapılan incelemede eksik parçasının olmadığı ve motor kısmından yapılan incelemede panjurdan ve aracın altından bakılarak motor kısmında eksik parçasının olmadığı lastiklerinin %60 kullanım ömürlerinin kaldığı ve SBM kayıtlarında yapılan incelemede 1 adet hasar kaydının olduğu görülmüştür. Km'si okunamadı.

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