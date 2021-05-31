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    • Otomobil
    • 31.05.2021 11:51
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    • 31.05.2021 11:51
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    Ucuza araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat! 2016 model araç icradan satışta

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2016 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Bu ilan büyük ilgi çekti

    İzmir Menderes İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 180 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34PU8973 Plakalı, 2016 Model, OPEL Marka, A1161095GU7X0007LVL Motor No'lu, W0LGM5E3XG1104307 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, Bilirkişi raporuna göre araç üzerinden yapılan fiili incelemede, aracın kontak anahtarının ve tescil belgesinin olmadığı, aracın dışından yapılan incelemede muhtelif yerlerde ufak vurukla çizikler olduğu, aracın içinden yapılan incelemede eksik parçasının olmadığı ve motor kısmından yapılan incelemede panjurdan ve aracın altından bakılarak motor kısmında eksik parçasının olmadığı lastiklerinin %60 kullanım ömürlerinin kaldığı ve SBM kayıtlarında yapılan incelemede 1 adet hasar kaydının olduğu görülmüştür. Km'si okunamadı.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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