Sahibinden 60 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesini sizler için derledik. Araç fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde düşük bütçeli araç arayanların dikkatini çekecek listede Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault'un en popüler modelleri yer alıyor. İşte Türkiye'de satın alınabilecek ucuz ikinci el araç modelleri...
SAHİBİNDEN 60 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2007 – 2009 model Dacia Logan
2007 - 2014 model Fiat Linea
2006 – 2009 model Ford Focus