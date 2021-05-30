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    • Otomobil
    • 31.05.2021 08:55
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    • 06.06.2021 13:15
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    60 bin TL altı ikinci el araç modelleri! , , Fiat, , Hyundai, , ve ...

    60 bin TL altı ikinci el taşıt modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda , , Fiat, , Hyunda, , ve şirketlerinin en uygun 2. el otomobillerini inceledik. Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ikinci el ve sıfır taşıt maliyetleri görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza atmıştı. Yeni taşıt satına alacak vatandaşlar ise ikinci el oto pazarında satın alınabilecek ucuz taşıt modeller sayfamızda.

    takvim.com.tr
    60 bin TL altı ikinci el araç modelleri: Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai...

    Sahibinden 60 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesini sizler için derledik. Araç fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde düşük bütçeli araç arayanların dikkatini çekecek listede Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault'un en popüler modelleri yer alıyor. İşte Türkiye'de satın alınabilecek ucuz ikinci el araç modelleri...


    SAHİBİNDEN 60 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ

    2003 – 2005 model Renault Megane

    2006 – 2009 model Citroen C3

    2007 – 2009 model Dacia Logan

    2007 - 2014 model Fiat Linea

    2006 – 2009 model Ford Focus

        2005 – 2009 model Ford Fiesta

        2006 – 2010 model Hyunda Accent Era

        2004 – 2006 model Opel Astra

        2004 – 2006 Model Opel Corsa

        2003 – 2004 model Peugeot 307

        2004 – 2005 model Renault Clio

        İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

        İkinci el otomobil piyasasında pandemi ve fiyatlar sebebiyle yaşanan durgunluk, kısıtlamaların kalkmasıyla yerini hareketliliğe bırakacak. Ramazan bayramı ve öncesini kapanmalar sebebiyle sıkıntılı geçiren 2. el otomobil sektörü yaz mevsiminin gelmesi ve 1 Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlenecek.

        19 günlük kapanmanın ardından müşterilerin gelmeye, telefonların çalmaya başladığını, ilanların favorilere alındığını belirten Karaçim Otomotiv'in sahibi Murat Karaçim, "En çok 100 ile 150 bin lira arasındaki otomobiller rağbet görüyor. Yaz tatilini doğada virüsten uzakta geçirmek isteyenler de arazi araçlarına yoğunlaşt." dedi.

            Pandemide durgunluk yaşayan ikinci el piyasası yaklaşan yaz tatili öncesi hareketlenmeye başladı. Tatile gidecek vatandaşlar araç araştırması için galerileri ziyaret ediyor. Bursa'da en çok 100 ile 150 bin lira arasındaki araçlar ilgi görüyor. Yaz tatilini doğada ya da kamp yaparak geçirmek isteyenler de arazi taşıtlarına ilgi duyuyor.

            Bursa'nın köklü otomobil firmalarından Karaçim Otomotiv'in sahibi Murat Karaçim, "Yazın yaklaşmasıyla birlikte piyasa canlanmaya başladı. Bizim firmamızda 30 bin liradan başlayıp fiyatı milyon liraları bulan araçlar mevcut. Vatandaşlar tatil öncesi araç almak için aramaya başladı.

            En çok talebi 100 ile 150 bin lira arasındaki araçlar görüyor. Bu dönemde arazi araçları da revaçta. Tatile kalabalıktan uzakta çadır kurarak geçirmek isteyen vatandaşlar arazi araçlarına ilgi duyuyor. Yaz sezonunun başlaması ve 1 Haziranda kısıtlamaların tam anlamıyla kalkması ile birlikte işlerin daha da açılacağını ümit ediyoruz" dedi.

            İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

            Ticaret Bakanlığı, 2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini, raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağını bildirdi. Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.
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