Renault marka araç icradan ucuza satışa çıktı

İstanbul Küçükçekmece 1.İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Renault Fluence marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 NN 0521 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Fluence Marka , K9KN837D199419 Motor No'lu , VF1LZLF0E52986143 Şasi No'lu , Rengi Beyaz



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