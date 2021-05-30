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    • Otomobil
    • 30.05.2021 11:41
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    • 30.05.2021 11:41
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    marka araç icradan ucuza satışa çıktı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2015 model Fluence marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Renault marka araç icradan ucuza satışa çıktı

    İstanbul Küçükçekmece 1.İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Fluence marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34 NN 0521 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Fluence Marka , K9KN837D199419 Motor No'lu , VF1LZLF0E52986143 Şasi No'lu , Rengi Beyaz

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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