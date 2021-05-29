2018 model Renault Kango marka araç icradan satılışa çıktı! İcradan satılık otomobil fiyatları

T.C. Balıkesir 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 114 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34BRH231 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , KANGO MAXİ Tipli , K9KE628D518206 Motor No'lu , VF1FW51H159883360 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , Ön kaput ucunda hafif kaporta hasarı, sağ ön kapı eteğinde sürtmeden dolayı kaporta hasarı, sağ dikiz aynası plastik muhafaza kırık, sağ arka alt sinyalizasyonu kırık, bagaj kapak eteğinde kaporta hasarı, Aracın anahtarı olmadığından çalıştırılamamış, aracın değer takdiri mevcut motor aksamının hasarsız olduğu varsayılarak yapılmıştır. Araç Frigoludur. Anahtar ve ruhsat yoktur.



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