Yargıtay'dan emsal karar! Artık gizli ayıplı olduğu tespit edilen araç değiştirilecek!

İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2013'te 360 bin lira değerinde satın aldığı otomobilin beyin arızası vermesi, seyir halindeyken tüm göstergelerin yanıp sönmesi, direksiyonun kilitlenmesi üzerine aracı servise götürdü.
Araç sahibi, otomobilin otomatik olarak kilitlenmesi gereken kapılarının kilitlenmediğini, bagaj kapağı ve rüzgarlıkların seyir halinde veya park halindeyken kendiliğinden açıldığını da ileri sürdü.
Serviste, arızaların giderildiğinin bildirilmesinden sonra aracını kullanmaya devam eden kişi, arızaların tekrarlaması üzerine araçta beyin arızası olduğunu belirterek, noter aracılığıyla aracın değiştirilmesi ya da araç için ödediği bedelin kendisine iadesini talep etti.