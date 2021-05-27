Yargıtay'dan emsal karar! Artık gizli ayıplı olduğu tespit edilen araç değiştirilecek!

Serviste, arızaların giderildiğinin bildirilmesinden sonra aracını kullanmaya devam eden kişi, arızaların tekrarlaması üzerine araçta beyin arızası olduğunu belirterek, noter aracılığıyla aracın değiştirilmesi ya da araç için ödediği bedelin kendisine iadesini talep etti.