Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Citroen C5 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 105 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

07AAN324 Plakalı , 2011 Model , CITROEN Marka , C5 III R 1.6 E HDI MCP STT Tipli , 10JBEG3004405 Motor No'lu , VF7RD9HR8BL516059 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Otomobilin sol A sütunu ön cam çıtasının olmadığı, sağ ön çamurlukta ve sol arka çamurlukta boya dökülmesi ve çatlamaların olduğu, sol ön kapısında büyük bir göçük bulunduğu, lastiklerin yıpranış olduğu, döşemelerin yıpranmış ve yer yer yırtılmalar olduğu tespit edilmiştir. Aracın aküsü bitmiş olduğundan çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiştir. SBM kayıtlarında 4 farklı kazadan toplamda 20.982 TL hasar kaydı bulunduğu anlaşılmıştır.

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