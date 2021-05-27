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    • Otomobil
    • 27.05.2021 11:05
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    • 27.05.2021 11:05
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    Araç sahibi olmak isteyenler bu ilana yoğun ilgi gösterdi! 30 Mart'ta satışa çıkıyor | İcradan satılık C5

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2011 model C5 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç sahibi olmak isteyenler bu ilana yoğun ilgi gösterdi

    Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model C5 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 105 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    07AAN324 Plakalı , 2011 Model , CITROEN Marka , C5 III R 1.6 E HDI MCP STT Tipli , 10JBEG3004405 Motor No'lu , VF7RD9HR8BL516059 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Otomobilin sol A sütunu ön cam çıtasının olmadığı, sağ ön çamurlukta ve sol arka çamurlukta boya dökülmesi ve çatlamaların olduğu, sol ön kapısında büyük bir göçük bulunduğu, lastiklerin yıpranış olduğu, döşemelerin yıpranmış ve yer yer yırtılmalar olduğu tespit edilmiştir. Aracın aküsü bitmiş olduğundan çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiştir. SBM kayıtlarında 4 farklı kazadan toplamda 20.982 TL hasar kaydı bulunduğu anlaşılmıştır.

    İlanla ilgili bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil Araç sahibi olmak isteyenler bu ilana yoğun ilgi gösterdi! 30 Mart'ta satışa çıkıyor | İcradan satılık Citroen C5