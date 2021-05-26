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    • Otomobil
    • 26.05.2021 10:56
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    • 26.05.2021 10:56
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    2011 model marka araç icradan satışta! Tarih belli oldu

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2011 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Lüks araç icradan satışta! Tarih belli oldu

    İstanbul'daki Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 655 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.07.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34ACC99 Plakalı , 2011 Model , BMW Marka , 35887772 Motor No'lu , WBAKM4105BC635863 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 3000cm3 , Rengi Siyah otomobil( , aracın ruhsatının ve anahtarlarının mevcut olmadığı görüldü. bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlirinde çiziklerinin eziklerinin olduğu genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu görüldü.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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