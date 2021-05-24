TRT'deki habere göre yazın kış lastiği kullanmak yakıt tüketimini artırıyor. Lastikçi Erdal Mutlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Lastik 20 derece üstünde, yumuşak olduğu için vakumları kapanma etkisi yapar bu da kabak etkisi oluşturur, kızaklama yapar, kaza olur. Kış lastiklerinde yakıtın artmasının sebebi de kış lastiklerinin vakum yapması. Vakum yapınca ne olur, daha iyi tutar. Tutunca ne olur motora yük biner, motora yük binince ne olur yakıt artar."

Uzmanlara göre kış lastiğini sıcak havada kullanmak lastik ömrünü de 1-2 ay kısaltabiliyor.

ETİKET DEĞİŞİMİ 1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Öte yandan lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021'den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girmişti.