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    • Otomobil
    • 24.05.2021 08:35
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    • 24.05.2021 08:35
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    2012 model Ford Tourneo Connect icradan satılığa çıkartıldı | Satılık otomobil ilanları

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık otomobil ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında bulunan 2012 model Ford Tourneo Connect icradan satılığa çıkartıldı.

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    TC. Bakırköy 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Ford Tourneo Connect markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 82.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34ZA9596 Plakalı , 2012 Model , FORD Marka , PT2 Tipli , CA15531 Motor No'lu , NM0GXXTTPGCA15531 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Gri , 34 ZA 6263 PLAKALI FORD TOURNEO-CONNECT LX, 2012 MODEL GRİ TİPLİ KAMYONET

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