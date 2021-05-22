2007 model Volkswagen Jetta icradan satılığa çıkartıldı (Satılık 2. el otomobil ilanları)

T.C. Şuhut İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2007 model Volkswagen Jetta marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 23 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 08.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 03AAE742 Plakalı 2007 Model VOLKSWAGEN Marka, BXE407713 Motor No'lu, WVWZZZ1KZ7M164831 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah, Araç kazalı halde olduğundan çekici ile getirilmiştir. Aracın anahtarı mevcuttur. Ruhsatı yoktur ve plakaları üzerinde değildir. Araç çalışır halde değildir. Aracın üzerinde şase ve motor numaraları tespit edilmiştir.



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