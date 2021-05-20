Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 20.05.2021 11:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 11:03
    ABONE OL

    Araç almak isteyenler dikkat! 2013 model marka araç fiyatıyla şaşırttı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2013 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç almak isteyenler dikkat! Bu ilan şaşırtıyor

    Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 72 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    Bilirkişi dosyaya sunduğu 09/12/2020 tarihli bilirkişi raporunda ihale konusu aracın; 07 FIN 49 plakalı, Fiat marka, Linea tipinde, 2013 model, Hususi Araç cinsinde, Beyaz renkli, Manuel vites, dizel yakıtlı araç olduğunu, aracın kontak anahtarı ve ruhsatının bulunmadığını, radyosunun mevcut, koltuk döşemelerinin normal, camlarının renkli, lastiklerin kötü durumda, ön kaputta nokta şeklinde küçük pasların mevcut olduğunu, arka tampon sağ köşesinde sürtme ve küçük boya atıklarının olduğunu, ön plastik tamponda yer yer çatlaklar, kaporta genelinde muhtelif irili ufaklı çizikler, lokal küçük ezikler ve paslar olduğunu dosyaya raporlamıştır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Maskeleri ne zaman çıkaracağız?
    Haberler Otomobil Araç almak isteyenler dikkat! 2013 model Fiat Linea marka araç fiyatıyla şaşırttı