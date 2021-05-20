Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Fiat Linea marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 72 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Bilirkişi dosyaya sunduğu 09/12/2020 tarihli bilirkişi raporunda ihale konusu aracın; 07 FIN 49 plakalı, Fiat marka, Linea tipinde, 2013 model, Hususi Araç cinsinde, Beyaz renkli, Manuel vites, dizel yakıtlı araç olduğunu, aracın kontak anahtarı ve ruhsatının bulunmadığını, radyosunun mevcut, koltuk döşemelerinin normal, camlarının renkli, lastiklerin kötü durumda, ön kaputta nokta şeklinde küçük pasların mevcut olduğunu, arka tampon sağ köşesinde sürtme ve küçük boya atıklarının olduğunu, ön plastik tamponda yer yer çatlaklar, kaporta genelinde muhtelif irili ufaklı çizikler, lokal küçük ezikler ve paslar olduğunu dosyaya raporlamıştır.

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