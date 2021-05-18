2011 model Mercedes-Benz E 350 CDI AMG Premium icradan satılığa çıkartıldı

Ankara 29. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Mercedes-Benz E 350 CDI AMG Premium markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 400.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34 TP 0190 Plakalı, 2011 Model, MERCEDES-BENZ Marka, Sedan Tipli, 64285841184344 Motor No'lu, WDD2120931A507022 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi 4WD(Sürekli), Motor Gücü 265 HP, Motor Hacmi 2987 cm3, Rengi Siyah, Model E 350 CDI 4MATIC -4 kapılı-4+1 koltuk sayısı anahtarı mevcut-ruhsatı yok, aracın tamponlarında çizik ve sürtme izleri mevcut, sağ ön ve arka kapı ve sağ arka çamurluk üzerinde derin çizikler mevcuttur. Sol ön çamurlukta kötü işçilikle rötuş yapılmıştır. Camlar filmlidir, cam tavan ve stepne mevcuttur. Hasar kaydı : Araç4 adet kazaya karışmış ve toplamda 7.481,00 hasar kaydı vardır. Araç içerisinde özellikle koltuklar kullanıma bağlı olarak yıpranmış ve aşınmış vaziyettedir. Araç E 350 CDI AMG Premium pakettir. Eksik parça yoktur. Aracın aküsü zayıf olduğundan, araç çalışmamıştır. Motor bölgesinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.



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