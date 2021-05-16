Ayvalık İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2019 model Fiat Fiorino marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 114 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06BJG654 Plaka sayılı 2019 Model FIAT FİORİNO panel aracın renki beyaz olup 29456 km.'dir. Şasi no NM422500006M80780 Motor No 350A10002771202 olup aracın anahtar ve ruhsatı mevcuttur. Sağ arka kaporta bölümünün bagaj kapağı ile birleşme yerlerinde göçüklü ve çizikli sürtme izi dışında aracın herhangi bir arıza ve hasar kaydı bulunmamaktadır. Bu marka ve özelliklerdeki aracın 2.el hasarsız piyasa fiyatı,pazarlık payı ile araçtaki kaporta hasarının giderilmesi için gereken yaklaşık 500,00 TL masrafın da düşülerek aracın halihazırda satışa esas değeri 114.500,00TL olduğu tespit edilmiştir.

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