2017 model FIAT Egea Easy 1.3 Multijet icradan satılığa çıkartıldı

İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model FIAT Egea Easy 1.3 Multijet markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 100.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.05.2021 olarak açıklandı.

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34AAN507 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , EGEA - EASY - 1.3 MULTİ JET 95 HP Tipli , 199B10006524886 Motor No'lu , NM435600006H29042 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 100.642 km.de olup anahtarı mevcut. ancak ruhsatı yoktur. Ön tampon kısmi hasarlı, sağ ön ve arka çamurlukta kısmi ezik var, muhtelif yerlerdede hafif ezik ve çizikler mevcut.