2013 model Porsche Cayanne icradan satılığa çıkartıldı (Satılık ikinci el otomobil ilanları)

İstanbul 31. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Porsche Cayanne markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks araç için 825.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda araçla ilgili şu bilgiler yer aldı:



34YM7547 Plakalı, 2013 Model, PORSCHE Marka, CRC101727 Motor No'lu, WP1ZZZ92ZDLA30913 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz, 34 YM 7547 plakalı 2013 model Porche Cayanne markalı 159.118 km de, Beyaz renkli Aracın kontak anahtarı ve ruhsat bulunmakta olup, lastikler %25 aşınmış kullanılabilir, stepne ve avadanlıkları yerinde olduğu,motor ve şanzuman kontrolü yapılmış araç çalışmasında bir problem tespit edilmediği, araçta muhtelif ezik ve çizikler bulunduğu,aracın 5.015,TL hasur durumu mevcut olduğu, ayrıca tramer kaydında 26.707,27.-TL hasar kaydı bulunduğu rapor edilmiştir.



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