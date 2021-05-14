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    • Otomobil
    • 14.05.2021 10:48
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    • 14.05.2021 10:48
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    2016 model marka araç icradan satışa çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2016 model Symbol Joy marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2016 model araç icradan satışa çıktı! Ucuza otomobil...

    İstanbul'da bulunan Anadolu 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Symbol Joy marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 88 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34BOB837 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , K9KC612D383720 Motor No'lu , VF14SRCL456895331 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 238.001 km.de olup anahtarı mevcut, ancak ruhsatı yoktur. Aracın motor üst koruma kapağı yok, muhtelif yerlerde hafif ezik ve çizikler mevcut

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