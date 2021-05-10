Dizel otomobil satışları azaldı! Elektrikli ve hibrit satışları arttı

Ocak-nisan dönemi verileri, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yeni yaygınlaşan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna ve yakın zamanda elektrikli otomobillerdeki ÖTV artışının satışlarda aşağı yönlü bir etki yapmadığına işaret etti.

2020 ve 2021'in ocak-nisan dönemi, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişim oranları şöyle: