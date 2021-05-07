Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 07.05.2021 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2021 08:36
    ABONE OL

    2018 model Audi B8 icradan satılığa çıkartıldı! Lüks araç fiyatıyla büyük ilgi çekti

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2018 model Audi B8 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Lüks araç fiyatıyla ilgi odağı oldu

    T.C: İzmir İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Audi marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    35agk543 Plakalı , 2018 Model , AUDI Marka , B8 Tipli , CVN094555 Motor No'lu , WAUZZZF46JN019164 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , aracın anahtarı vardır. aracın ruhsatı vardır. aracın motoru faal çalışıyor drumdadır aracın kilometresi 2982 km dir aracın içi incelendiğinde koltukların da yanık yırtık deformasyon olmadığı görüldü.aracın lastiklerinin kullanım ömrünün bitmiş olduğu görüldü. aracın üzerinde muhtelif çiziklerin olduğu başkada bir hasarının olmadığı bilirkişi tarafından beyan edildi. aracın hasar geçmişi incelendiğinde sorgulamadı geçmiş hasarının olmadığı bilirkişi tarafından beyan edildi.

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    En mükemmel cumhurbaşkanıdır
    Haberler Otomobil 2018 model Audi B8 icradan satılığa çıkartıldı! Lüks araç fiyatıyla büyük ilgi çekti