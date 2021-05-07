2018 model Audi B8 icradan satılığa çıkartıldı! Lüks araç fiyatıyla büyük ilgi çekti

T.C: İzmir İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Audi marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



35agk543 Plakalı , 2018 Model , AUDI Marka , B8 Tipli , CVN094555 Motor No'lu , WAUZZZF46JN019164 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , aracın anahtarı vardır. aracın ruhsatı vardır. aracın motoru faal çalışıyor drumdadır aracın kilometresi 2982 km dir aracın içi incelendiğinde koltukların da yanık yırtık deformasyon olmadığı görüldü.aracın lastiklerinin kullanım ömrünün bitmiş olduğu görüldü. aracın üzerinde muhtelif çiziklerin olduğu başkada bir hasarının olmadığı bilirkişi tarafından beyan edildi. aracın hasar geçmişi incelendiğinde sorgulamadı geçmiş hasarının olmadığı bilirkişi tarafından beyan edildi.



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