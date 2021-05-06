Araç alacaklar dikkat! Herkes onun peşinde! Sedan kasa otomobillerin tahtını salladı!

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk dört aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93,2 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34,1'e yükseldi.
Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.
Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipinin, modele göre farklılık göstermekle birlikte yakıt tüketimi de yüksek seviyelerde olabiliyor.