Ankara'da bulunan 21. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2009 model Renault Megane marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 65 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 02.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06LG675 Plakalı , 2009 Model , RENAULT Marka , Megane 1.5 DCI Authentique Tipli , K9KD7D422475 Motor No'lu , VF1LM0TB540499959 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Aracın aküsü tamamen bitik olduğundan km tespiti yapılamamıştır. Aracın kaportası aracın yaşına göre kötü durumdadır. Özellikle çamurluklarda göçük ve ezikler mevcuttur. Kaportanın çeşitli yerlerinde boya dökülmeleri, paslanmalar mevcuttur. Aracın vernik ve boya katmanında kavlamalar meydana gelmiştir. Tamponlarda boya dökülmeleri ve sürtme izleri mevcuttur. Ön cam çatlaktır. Aracın koltuk ve döşemeleri oldukça yıpranmış ve aşınmış vaziyettedir. Koltuklarda yırtık, sökük, sigara yanıkları vs mevcuttur. Araç içerisinde eksik parça yoktur. Araç Authentique pakettir. Aracın aküsü tamamen bitik olduğundan araç çalıştırılamamıştır. Motor bölgesinde göz ile yapılan kontrollerde eksik parçanın olmadığı motorun bakım gerektirdiği tespit edilmiştir.

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