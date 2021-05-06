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    • Otomobil
    • 06.05.2021 10:59
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    • 06.05.2021 11:00
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    Araç alacaklar dikkat! 2009 model Megane uygun fiyata satışa çıktı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2009 model Megane marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Bu ilan büyük ilgi çekti

    Ankara'da bulunan 21. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2009 model Megane marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 65 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 02.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    06LG675 Plakalı , 2009 Model , RENAULT Marka , Megane 1.5 DCI Authentique Tipli , K9KD7D422475 Motor No'lu , VF1LM0TB540499959 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Aracın aküsü tamamen bitik olduğundan km tespiti yapılamamıştır. Aracın kaportası aracın yaşına göre kötü durumdadır. Özellikle çamurluklarda göçük ve ezikler mevcuttur. Kaportanın çeşitli yerlerinde boya dökülmeleri, paslanmalar mevcuttur. Aracın vernik ve boya katmanında kavlamalar meydana gelmiştir. Tamponlarda boya dökülmeleri ve sürtme izleri mevcuttur. Ön cam çatlaktır. Aracın koltuk ve döşemeleri oldukça yıpranmış ve aşınmış vaziyettedir. Koltuklarda yırtık, sökük, sigara yanıkları vs mevcuttur. Araç içerisinde eksik parça yoktur. Araç Authentique pakettir. Aracın aküsü tamamen bitik olduğundan araç çalıştırılamamıştır. Motor bölgesinde göz ile yapılan kontrollerde eksik parçanın olmadığı motorun bakım gerektirdiği tespit edilmiştir.

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