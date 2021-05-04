Son dakika: Otomobil ve hafif ticari araç satışları nisanda yüzde 132,4 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132,4 büyürken, 60 bin 488 araç satışı gerçekleşti.
10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2, otomobil pazarı yüzde 2,2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 azaldı.
Öte yandan, mart ayında toplam otomotiv pazarında 96 bin 428 satış yapılmıştı.
İLK 4 AYDA 260 BİN 148 OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATILDI
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839, hafif ticari araç satışları da yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.
Bu dönemde, otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 113 bin 499 adetle yüzde 55,4 ve B segmenti otomobiller 60 bin 725 adetle yüzde 29,6 pay aldı.
1600CC ALTINDAKİ OTOMOBİL SATIŞLARININ PAYI YÜZDE 90,9 OLDU
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,9 payla yine Sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 payla SUV, yüzde payla da hatchback (HB) otomobiller takip etti.