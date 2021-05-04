Son dakika: Otomobil ve hafif ticari araç satışları nisanda yüzde 132,4 arttı

İLK 4 AYDA 260 BİN 148 OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATILDI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839, hafif ticari araç satışları da yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 113 bin 499 adetle yüzde 55,4 ve B segmenti otomobiller 60 bin 725 adetle yüzde 29,6 pay aldı.