İcradan satılık Fiat Fiorino Corgo 1.3 Multijet otomobil almak isteyenlerin ilgisini çekti

T.C. Tekirdağ İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Fiat Fiorino Corgo 1.3 Multijet markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Araç için 62.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



59ZN576 Plakalı , 2011 Model , FIAT Marka , 199A20004191434 Motor No'lu , NM422500000238345 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 59ZN576 plakalı FIAT FIORINO CORGO 1.3 MULTİJET- 2011 Model, beyaz renk aracın bilirkişi raporuna göre; anahtarının keşif mahallinde olduğu, ancak aracın çalıştırılamadığı ve motor durumu hakkında bilgi edinilemediği, lastiklerinin yıpranmış durumda olduğu, muhtelif yerlerinde çizikler olduğu, sol arka çamurlukta ezik olduğu, iç döşeme ve koltuklarının yıpranmış olduğu, camlarının, aynalarının ve farlarının sağlam olduğu, kullanım km'sinin tespit edilemediği beyan edilmiştir.



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