RENAULT

Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı. Markanın B-HB segment modeli Clio'nun ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit seçeneği ile bayilerde sahiplerini beklediği kaydedildi.

2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

BMW

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Nisan ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu.

BMW'nin kampanyasında aylık yüzde 0.69 faiz oranları ve çeşitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor. X1 ve X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL'ye, 3 Serisi'nde 350 bin TL'ye, 5 Serisi'nde ise 400 bin TL'ye kadar olan tutarın aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebildiği kaydedildi.