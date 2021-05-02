Adana'da bulunan 8. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Skoda marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 270 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34BMN313 Plakalı , 2018 Model , SKODA Marka , DCX145827 Motor No'lu , TMBAG6NP7J7605599 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Dosyaya sunulan 15/03/2021 Tarihli bilirkişi raporuna göre '' Araç çalışır durumda, 84001 KM de, kontak var , ruhsat yok, işletme var, kriko var, klimalı, hava yastığı mevcut, abs mevcut, teyp var, kıymetli eşya yok, muhtelif yerlerde çizik var'' şeklindedir.

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