Yaz gelir gelmez canlandı! 79.325 lira altı ikinci el otomobil modelleri revaçta! Hyundai, Dacia, Peugeot, Ford, Fiat 2. el araba fiyatları sık sık araştırılıyor ve ilan sitelerinde uygun fiyatlar mercek altına aldı. Sahibinden araç satışı yapılan ilan sitelerinde yer alan ilanları bu bağlamda inceleniyor. Sahibinden satılık uygun fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar özellikle salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bilindiği üzere pandemide otomobil markaları sıfır araç üretemedi ve böylece ikinci ele talep artınca da fiyatları suni bir şekilde yükselişe geçti. Ancak yaz aylarının gelmesiyle birlikte durum değişmeye başladı.
79.325 LİRA ALTI İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ REVAÇTA!
2006 – 2010 model Hyundai Accent Era
2004 – 2006 model Opel Astra
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2007 – 2009 model Dacia Logan
2004 – 2006 Model Opel Corsa
2003 – 2004 model Peugeot 307
2004 – 2005 model Renault Clio
2007 - 2014 model Fiat Linea
2006 – 2009 model Ford Focus
2005 – 2009 model Ford Fiesta