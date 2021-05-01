İstanbul'da bulunan Küçükçekmece 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Fiat marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 50 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34BE0711 Plakalı , 2011 Model , FIAT Marka , 199A20003730138 Motor No'lu , NM422500000177018 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Anahtar ve ruhsat yok,motor ve şanzıman aksıma mevcut ancakanahtar olmadığı için aracın çalışıp çalışmadığı bilinmiyor, motor ve şanzıman kontrol edilemedi, aracın km'si bilinmiyor, muhtelif yerlerinde ezik çizikler mevcut, aracın gizli birkusuru var ise de bilinmemektedir.

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