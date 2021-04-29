İzmir'de bulunan 15. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Citroen marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 70 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 RE 3251 Plakalı , 2016 Model, CITROEN Marka, D Tipli, 10JBFM0253565 Motor No'lu, VF7DD9HP0GJ655522 Şasi No'lu, Rengi Beyaz, Aracın üzerinde muhtelif çizikler olduğu başkaca hasarın bulunmadığı, aracın lastik ömürlerinin bitmiş olduğu, aracın koltukları da yanık, yırtık ve deformasyon yok, aracın anahtar ve ruhsatı yok aracın, motor ve vites kusunu üzerinde olduğu aracın ahahtarı olmadığından çalışıp çalışmadığı belli değil,, aracın hasar kaydı incelenmiş sorgulama sonunda aracın SBM kayıtlarında geçmiş Hasarının olmadığı bildirilmiştir.

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