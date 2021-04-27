Elazığ'da bulunan Kovancılar İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Audi marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 87 bin 998 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06MYS86 Plakalı , 2011 Model , AUDI Marka otomobil, 4F A6 2.0 TDI Tipli , CAH184084 Motor No'lu, WAUZZZ4F7BN026663 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Tiptronik, 06MYS86 plakalı araç; siyah renkli, aracın genel muayenesinde anahtarının mevcut olduğu, aracın çalışır durumda olduğu, kullanıma bağlı aşınma ve yıpranmalarının mevcut olduğu, ön kısımda tamponda çizikler bulunduğu, sağ ön lastiğinin patlak olduğu, sol tarafında ön kapıda sürtme kaynaklı göçük olduğu, ön çamurlukta derin çiziklerin olduğu, arka tamponda boya döküntülerinin olduğu, lastiklerin orta düzeyde olduğu, araç döşemelerinde kullanıma bağlı basit yıpranmalar olduğu, aracın 268.422 km 'de olduğu, genel itibari ile aracın iyi durumda olduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

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