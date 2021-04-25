KIA

Kia, Nisan ayında binek modellerinde 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği sunduğunu açıkladı.

Koreli markanın C SUV sınıfındaki modeli Sportage, Nisan ayına özel 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor. Sportage Cool Benzinli MT ise 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faizli ödeme seçeneği ile bayilerde yerini almış durumda.

Markanın X Ceed modeli de ay sonuna kadar 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

Kia'nın Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği bulunuyor.

Manuel ve otomatik vitesli versiyonları ile markanın Nisan ayı kampanyalarına dahil olan, Ceed ve Ceed STW modelleri de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

Markanın hafif ticari modeli Bongo'da ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneği bulunuyor.