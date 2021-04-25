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    • Otomobil
    • 25.04.2021 10:54
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    • 25.04.2021 10:54
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    Araç alacaklar dikkat! Ucuza otomobil fırsatı: 2011 model marka araç icradan satışa çıkıyor

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2011 model Punto marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Ucuza otomobil fırsatı

    İstanbul'da bulunan Bakırköy 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Punto marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 65 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34VA7865 Plakalı , 2011 Model , FIAT Marka , 199-PUNTO Tipli , 199A90004014002 Motor No'lu , ZFA19900000755149 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Siyah , FİAT MARKA , PUNTO TİPLİ, DİZEL YAKITLI 5 KİŞİ KOLTUKLU, 2011 MODEL OTOMOBİL CİNSİ, ARAÇ'ın ANAHTAR VE RUHSATININ MEVCUT OLDUĞU, ANCAK MOTORUN ÇALIŞTIRILAMADIĞI, ÖN KAPUTUNNU AÇILAMADIĞI, BU NEDENLE KM'Sİ VE MEKANİK AKSAMINDAKİ EKSİKLİKLERİ İLE ŞAŞİ NUMARASI TESPİT EDİLEMEMİŞ, ARKA BAGAJ KAPAĞININ KAPANMADIĞI, SOL AYNA YERİNDE BULUNMADIĞI, YENİ KAPORTA BOYA İŞLEMİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Otomobil Araç alacaklar dikkat! Ucuza otomobil fırsatı: 2011 model Fiat marka araç icradan satışa çıkıyor