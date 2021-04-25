İstanbul'da bulunan Bakırköy 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Fiat Punto marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 65 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34VA7865 Plakalı , 2011 Model , FIAT Marka , 199-PUNTO Tipli , 199A90004014002 Motor No'lu , ZFA19900000755149 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Siyah , FİAT MARKA , PUNTO TİPLİ, DİZEL YAKITLI 5 KİŞİ KOLTUKLU, 2011 MODEL OTOMOBİL CİNSİ, ARAÇ'ın ANAHTAR VE RUHSATININ MEVCUT OLDUĞU, ANCAK MOTORUN ÇALIŞTIRILAMADIĞI, ÖN KAPUTUNNU AÇILAMADIĞI, BU NEDENLE KM'Sİ VE MEKANİK AKSAMINDAKİ EKSİKLİKLERİ İLE ŞAŞİ NUMARASI TESPİT EDİLEMEMİŞ, ARKA BAGAJ KAPAĞININ KAPANMADIĞI, SOL AYNA YERİNDE BULUNMADIĞI, YENİ KAPORTA BOYA İŞLEMİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

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