Kyodo ajansının haberine göre Mart'ta 4 bin, bu ay ise 7 bin 500 adeti bulan üretim kesintisi, gelecek ay ile birlikte toplamda 27 bini aşacak.

Japon otomobil üreticisi Subaru'nun, çip tedarik problemi nedeniyle bu ay üretim kesintisinin ise 25 bini bulması bekleniyor.