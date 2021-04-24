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    • Otomobil
    • 24.04.2021 08:34
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    • 24.04.2021 08:34
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    2007 model Hyundai Accent Era icradan satılığa çıkartıldı

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık otomobil ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında bulunan 2007 model Hyundai Accent Era icradan satılığa çıkartıldı.

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    Sakarya 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2007 model Hyundai Accent Era markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 56.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    33DVA28 Plakalı , 2007 Model , HYUNDAI Marka , ACCENT ERA 1,5 CRDI VGT TEAM Tipli , D4FA6U963298 Motor No'lu , NLHCM41VP7Z033107 Şasi No'lu ,Gri renkli otomobilin kontak anahtarı olup, ruhsatı bulunmamaktadır. Aracın ön kaputunda komple boya hasarı bulunmaktadır. Ön sağ çamurluk ve tamponda sürtmeden meydana gelen boya ve kaporta hasarları mevcuttur.

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2007 model Hyundai Accent Era icradan satılığa çıkartıldı