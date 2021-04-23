Edirne'de bulunan Uzunköprü İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Renault Clio marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 86 bin 800 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 RB 0046 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİOHBJOY 1.5 DCI75 Tipli , K9KC612R402304 Motor No'lu , VF15R040H55573541 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 75HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Gri , Aracın dış kısmında; arka tampon, sağ-sol arka çamurluklar, ön tampon, sağ-sol ön çamurluklar ve bagaj kısımlarında vuruk, ezik ve çizilmeye bağlı boya kalkmaları mevcuttur. Sağ-sol ön ve arka olmak üzere tüm kapılarda çizikler ve ufak ezikler mevcuttur. Aracın sağ sinyal lambası, sağ-sol arka jant kapakları kırık olup tüm jant kapaklarında sürtmeye bağlı deformasyonlar mevcuttur. Arka sol lastik patlak, arka tampon çeki kapağı yerinde mevcut değildir.Ayrıca aracın muhtelif yerlerinde boya soyulmaları, ezik ve çiziklere rastlanmıştır. Lastikleri incelendiğinde ise; ön lastiklerin %50-55, arka lastiklerin %60-65 mertebesinde olduğu belirlenmiştir. Anahtarı ve ruhsatı vardır. Aracın aküsü bitik olduğundan kilometresi okunamamıştır. Aracın iç kısmında radio-teyp göstergesi ve yanlarında, kapı iç açma kolunda, vites topuzunda ve direksiyon simidinde kullanıma bağlı deformasyon ve soyulmaların olduğu tespit edilmiş olup aracın iç kısmının genel temizliğe ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araç iç ön ve arka koltuklarında yıpranmaya bağlı deformasyon, yırtıklar ve sigara yanıkları olduğu tespit edilmiş olup; tüm koltuklarda kullanıma bağlı kirlenmeler olduğu tespit edilmiştir. Donanım olarak; ABS, MP3 çalar- radio, bluetooth-telefon bağlantısı, usb/aux bağlantısı, klima(analog), anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli ön camlar, merkezi kilit, hava yastığı (sürücü-yolcu-yan), immobilezer, isofix, çocuk kilidi, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, fonksiyonel hidrolik direksi

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