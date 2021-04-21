İstanbul'da bulunan Bakırköy 9. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Opel Astra marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 136 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34RR9291 Plakalı , 2016 Model , OPEL Marka , Astra Turbo Heçbek B-K Tipli , Siyah Renkli, Benzinli , B1163277GSGX0113LE2 Motor No'lu , W0LBF6EC3HG060515 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Siyah , 34RR9291 Plakalı aracın OPEL ASTRA TURBO HATCBACK OTOMOBİL Aracın plakalarının mevcutolduğu, aracın anahtarının tescil vetrafik belgelerinin mevcut olmadığı, aracın anahtarının olmaması nedeniyle motor aksamının kortol edilemedi. Araç şaseninin uyumlu olduğu, araç jantlarının çelik alaşımlı olduğu, koltuklarının mevcut olduğu, aracın ön taponunda içe doğru ezik olduğu lastiklerinin genel durumunun iyi olduğuaracın alt mekanik kısmında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı araç boyasında muhtelif çizikler olduğu aracın genel durumunun iyi olduğu görülmüştürpiyasada mevcut emsal araçların değeri ve kasko değeri de göz önünde alındığında aracın BU HALİYLE 136000TL'YE "Satılabilir'' olduğu bilirkişi tarafından belirtilmiştir. İhaleye iştirak edenler ve alıcılar aracınbilirkişi raporunda olduğu gibi görmüş ve kabul etmiş sayılacaktır.

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