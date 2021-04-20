T.C. Banaz İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2004 model Honda Accord markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 55.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



"20HB098 Plakalı , 2004 Model HONDA, ACCORD Tipli, K24A32000327 Motor No'lu , JHMCL96804C200327 Şasi No'lu, 2.4 Executive tipi otomobil, Benzin&Lpg, 190 motor gücü(hp), Mavi(lacivert)Aracın motoru, otomobil vites kutusu, radyatör ve klima radyatörü, aküsü , ön helezon yayları, amortisör ve aksların eksik olduğu, arka tampon sağ yan kısmında hasar olduğu, sağ arka çamurluk ve sağ arka kısımlarında vuruk olduğu, göçük ve derin çiziklerin mevcut olduğu, ön panjur ve ön amblemin bulunmadığı, direksiyon simidinde soyulmaların olduğu, lastiklerin orta derecede olduğu, yanal kısımlarında çatlaklıkların mevcut olduğu, yedek lastiği, bijon anahtarı ve krikonun bagaj kısmında olduğu, aracın koltuklarının deri koltuk, yıpranmış vaziyette olduğu ancak yırtık yarık ve deformasyonun olmadığı anlaşılmıştır."



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