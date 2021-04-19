Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, bugünlerde ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesine yönelik beklentinin aksine artışlar görülebileceği uyarısında bulundu.
Yanık, Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların yatırımlarını ertelemesinin birçok sektörü etkilediğini söyledi.
Salgın bahanesiyle geçen sene ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinin ardından yılbaşından itibaren piyasanın çok ciddi duraklama dönemine girdiğini vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü: