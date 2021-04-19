"Şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı. İkinci el araç fiyatlarında insanların düşüş beklentisi var. Çünkü insanları o havaya sokmaya çalışıyorlar. İkinci elde ciddi düşüş olmaz. Bizim düşüş yapabilmemiz için önce sıfır araçların fiyatlarının düşmesi lazım. Son aylarda dolarda yaşanan düşüşlere rağmen sıfır araçların fiyatlarında düşme olmadığı gibi daha çok arttı. Zamlanan bir malın ikinci elinin ucuzlaması dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Araç alacaksanız hemen alın. Doğru yerden ve doğru ekspertizlere göstererek alın. Paranızı satış işlemi tamamlanmadan önce karşı tarafa vermeyin. Fiyatlar düşecek diye söyleyenlere inanmayın. Çünkü bu işi temsil eden kişi ve kurumlar bellidir. Sokaktan geçen bir insanın verdiği beyanat sizi yanıltır. Gün mal edinme günüdür."