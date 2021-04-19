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    • Otomobil
    • 19.04.2021 10:59
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    • 19.04.2021 10:59
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    2017 model marka araç icradan satışa çıktı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Bu ilan büyük ilgi çekti

    İzmir 24. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 260 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 08.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    35 JV 864 Plakalı , 2017 Model , TOYOTA Marka , AXIT(EU,M) Tipli , 2ZRV577375 Motor No'lu , NMTKZ4BXX0R067586 Şasi No'lu , Otomobil AB HEÇBEK H-HR HYBRİD, Yakıt Tipi Benzin , Rengi Gri , Aracın uzaktan kumandalı anahtarının olmadığı, ruhsatının olmadığı,lastiklerinin iyi durumda olduğu,muhtelif yerlerde hafifçizikler olduğu,genel durumununoldukça iyi olduğu,boyasının oldukça iyi olduğu, içinintemiz olduğu,sol çamurluğunda vuruk olduğu,ön tamponunda sol tarafta darbe sonucu çatlak oluşmuş olduğu,ön tamponunda sağ tarafta darbe sonucu kırılma oluşmuş olduğu, aracın kapıları kilitli ve anahtarı olmadığı için kapılarının açılamadığı bilirkişi raporundan anlaşılmıştır.

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