2014 model Renault otomobil icradan satılığa çıkartıldı

Bakırköy 14. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Renault markalı araç, otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 150.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34KU4786 Plakalı , 2014 Model , RENAULT Marka , K9KN837D172959 Motor No'lu , VF1LZLF0E52058707 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın anahtarının olmadığı, enerji, akü yetersizliğinden dolayı çalıştırılamadığı, yolcu taşomacılığı için imal edildiği, genel itibariyla yürümesini engelleyecek herhangi bir parça eksikliğinin bulunmadığı, teknik aksamının yerinde olduğu,kaporta kısmında küçük çapta çizikler ile yine küçük çaplı sürtmelere bağlı ezik hasarların bulunduğu, kaporta ve boya yapısının yaşına bağlı olarak orta düzeyde iyi durumda olduğu, sürtünmelere bağlı olarak küçük onarımlara ihtiyacı olduğu, ön ve arka tampon kısımlarında sürtünmelere bağlı boya çizikleri ile aracın sol ön ve arka çamurluk altkısımlarında boya kabarması ve paslanmalar olduğu, çelik jantlarının olduğu, lastiklerinin orta düzeyde iyi durumda olduğu belirtilmiştir.



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