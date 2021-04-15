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    • Otomobil
    • 15.04.2021 11:41
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    • 15.04.2021 11:41
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    İcradan ucuza satılık Jetta marka araç! Tarih belli oldu

    almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2016 model Jetta marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan ucuza satılık lüks araç! Tarih belli oldu

    Denizli Kale İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Jetta marka araç uygun fiyata sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 180 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    48TF157 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , 16 Tipli , CZC090700 Motor No'lu , WVWZZZ16ZGM032243 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Siyah , Satışa konu araç,siyah renkte jetta 2016 model 85.398 km de, lastikleri orta halli, anahtarı mevcut olup, ruhsatı mevcut değildir. Resimlerde görüldüğü gibi bir araçtır.

    İlanla ilgili bütün detaylar için tıklayın

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