Denizli Kale İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Volkswagen Jetta marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 180 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

48TF157 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , 16 Tipli , CZC090700 Motor No'lu , WVWZZZ16ZGM032243 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Siyah , Satışa konu araç,siyah renkte jetta 2016 model 85.398 km de, lastikleri orta halli, anahtarı mevcut olup, ruhsatı mevcut değildir. Resimlerde görüldüğü gibi bir araçtır.

İlanla ilgili bütün detaylar için tıklayın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN