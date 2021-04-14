İstanbul'da bulunan Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Skoda Octavia marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 96 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06VLM47 Plakalı , 2012 Model , SKODA Marka , CAYR10853 Motor No'lu , TMBJT65L3D6009795 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , Satışa konu araç 06 VLM 47 plakalı 2012 model SKODA yeti greenline elegance 1,6 TDI CR 105 tipinde siyah renkli dizel manuel vitesli araçtır.keşif esnasında; kapıları ve camları kapalı olduğu, tescil belgesi ve anahtarları görülmediği, aracın çalışıp çalışmadığı test edilemediği, km. Bilgisi öğrenilemediği, aracın ön-sol çamurluk hasarlı, arka bagaj ve motor kaputu boyalı olduğu,muhtelif yerlerinde vuruk, ezik ve çizikler mevcut olduğu, 5 adet hasar kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.ihale katılımcıları aracı görmüş kabul edilir eksiklik ve kusurdan Müdürlüğümüzün her hangi bir sorumluluğu yoktur. aracın çalışma aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları bilinmemektedir. İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiştir.

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