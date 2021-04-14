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    • Otomobil
    • 14.04.2021 11:29
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    • 14.04.2021 11:29
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    Araç almak isteyenler dikkat! 2012 model Octavia icradan satılıktır

    Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil üretiminin azalmasıyla birlikte döviz kurunda yaşanan artışın ardından ikinci el otomobil fiyatları yükseldi. Araç almak isteyen binlerce kişi yaşanan bu gelişme sonrası 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık araçlara daha çok ilgi göstermeye başladı. Güncel ilanlar arasında kendisine yer bulan 2012 model Octavia marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç almak isteyenler dikkat! 96 bin TL'ye satışa çıktı

    İstanbul'da bulunan Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Octavia marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 96 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.06.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    06VLM47 Plakalı , 2012 Model , SKODA Marka , CAYR10853 Motor No'lu , TMBJT65L3D6009795 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , Satışa konu araç 06 VLM 47 plakalı 2012 model SKODA yeti greenline elegance 1,6 TDI CR 105 tipinde siyah renkli dizel manuel vitesli araçtır.keşif esnasında; kapıları ve camları kapalı olduğu, tescil belgesi ve anahtarları görülmediği, aracın çalışıp çalışmadığı test edilemediği, km. Bilgisi öğrenilemediği, aracın ön-sol çamurluk hasarlı, arka bagaj ve motor kaputu boyalı olduğu,muhtelif yerlerinde vuruk, ezik ve çizikler mevcut olduğu, 5 adet hasar kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.ihale katılımcıları aracı görmüş kabul edilir eksiklik ve kusurdan Müdürlüğümüzün her hangi bir sorumluluğu yoktur. aracın çalışma aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları bilinmemektedir. İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiştir.

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    Haberler Otomobil Araç almak isteyenler dikkat! 2012 model Skoda Octavia icradan satılıktır