2016 model Hyundai i10 model araç icradan satışa çıktı

Kırıkkale'de bulunan icra dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Hyundai i10 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 30 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06ABZ338 Plakalı , 2016 Model , HYUNDAI Marka , I10 Tipli, G3LAGM084376 Motor No'lu , NLHA751AAGZ270548 Şasi No'lu , beyaz renkli , Benzin yakıtlı, 4 kapılı, Heçbek otomobil. Kaporta geneli incelendiğinde boya kısmında kısmen korozyon oluştuğu ,tampon kısımlarında kırık ve çatlaklıklar sol ön kapı ve sol arka kapı direk kısımları ile SOL ön kapı kısmından Ağır hasarlı olduğu PERT TOTAL durumda AĞIR HASARLI olduğu , anahtarı yok. Araç iç trim durumu : Koltuk ,ön döş, kontrol mekanizmaları radyo teyp-cd çalar kısımlarının çalışır olmadığı, Aracın motor şanzıman hareketli parçaları araç üzerinde olduğu ve hasar nedeni ile kullanılır olmadığı, Genel görünüm itibariyle aracın AĞIR HASARLI PERT olduğu kanaati hasıl olmuştur. İİK'nin 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınırın önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. Bir borç nedeniyle satışa çıkartılmıştır.

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