Faiz maiz yok! 75.000 TL indirim yapıldı! Tek tek açıklandı! Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Belli bir vadeye kadar faizler sıfırlanırken indirim tarafında ise rakam 75.000 TL'yi buldu.
İşte 2021 Nisan Toyota fiyat listesi ve kampanyanın detayları...
Şirket tarafından duyurulan yeni bahar kampanyası, Toyota Corolla, C-HR ve Yaris modelleri için geçerli. Bu modellere, Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan uygun faizli 75 bin TL kredi fırsatıyla sahip olunabilecek. 75 bin TL kredi, 2021 Corolla Benzinli, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid ve Yaris Benzinli modelleri kapsıyor. Ancak kampanya 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli.
Toyoto Corolla, Yaris ve C-HR'de 75.000 TL fırsat
Pandemi dönemi otomobil sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu yüzden de pek çok kişi, hayalini kurduğu arabayı satın almak için kampanyaları ve uygun kredi imkanlarını bekliyor. Ayrıca otomobil markaları da kampanyalar ile piyasayı hareketlendirmeye çalışıyor. Toyota da bahar kampanyasında cazip fırsatlar sunuyor.