İzmir 16. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Mercedes-Benz E250 markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 435.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



45kb2222 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 212 Tipli , 65192432139050 Motor No'lu , WDD2120821A993705 Şasi No'lu , Motor Gücü 150HP , Rengi Beyaz , 16.12.2020 tarihinde üzerinde plakaları olmayan 2014 model, koyu Beyaz renkli Mercedes Benz araç için park halinde bulunduğu Gürpınar Mah. 6125 /1 sk . no:9 d:14 Bornova/İZMİR adresindeki Egeline Yediemin Deposuna, İzmir 16. İcra Müdürlüğü görevlisi icra memuru ile gidilerek mahalde bulunan araç üzerinde kıymet taktiri için incelemeler yapılmıştır.





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