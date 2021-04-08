Bursa'da yeni nesil ikinci el oto pazarı! Hem otel hem de AVM hizmeti verecek!

Yanık, dört yıldır araştırma geliştirme yaptıklarını, son 1-1,5 yıldır çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza 'Nasıl bir oto kooperatifi, nasıl bir galeri, gittiğiniz zaman neler istersiniz?' diye sorular sorduk. Sonra galerici esnafımızın görüşlerini aldık. Bütün bu bilgileri toplayıp bir proje çıkardık. Daha sonra geçen ay kooperatifi kurarak esnafa duyurusunu yaptık ve üye kayıtlarına başladık. Yeni yapacağımız oto kooperatifi alışveriş merkezi niteliğinde, Bursa'ya katma değer katacak ve esnafa değer kazandırabilecek, vatandaşların da sıcaktan, soğuktan, yağıştan etkilenmeyeceği bir konsept olacak. Sosyal tesisleri, restoran, kafeteryaları, düğün salonları, toplantı salonuyla, oteliyle örnek bir yer yapmayı planladık ve buna göre projeyi de hazırladık." diye konuştu.