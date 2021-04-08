Bursa'da yeni nesil ikinci el oto pazarı! Hem otel hem de AVM hizmeti verecek!

Bursa Oto Galericiler Odası ve Bursa Oto Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (BUGAYAP) Başkanı Hakan Yanık, kentteki iki oto kooperatifinin tam kapasite dolu olduğunu, galericilerin ciddi anlamda iş yeri sıkıntısı yaşamaya başladığını söyledi.
Yeni yönetmelikle galerici esnafının geniş iş yerlerinde faaliyet göstermek zorunda olduğunu dile getiren Yanık, kentin gelişmesiyle galerici esnafı sayısının arttığını, yeni esnafın iş yeri ihtiyacının hasıl olduğunu vurguladı.
Mevcut olan iş yerlerinin kompleks olarak otomobil alım satım yapılmasına yeterli olmadığını aktaran Yanık, kentteki iki oto kooperatifinde yaklaşık 390 iş yerinin mevcut olduğunu ancak bu işi yapan esnaf sayısının bini geçtiğini anlattı.