Balıkesir'de bulunan Edremit İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Skoda Yeti marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

59YF724 Plakalı , 2013 Model , SKODA Marka , GİB kaydına göre YETİ GREENLİNE ELEGANCE 1,6 CR Tipli , CAYW23874 Motor No'lu , TMBJT65L0D6071526 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Kahverengi (Kapuçino Bej)

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