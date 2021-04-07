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    • Otomobil
    • 07.04.2021 11:22
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    • 07.04.2021 11:22
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    İcradan ucuza satılık marka otomobil! İşte ilan şartları...

    Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil üretiminin azalmasıyla birlikte döviz kurunda yaşanan artışın ardından ikinci el otomobil fiyatları yükseldi. Araç almak isteyen binlerce kişi yaşanan bu gelişme sonrası 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık araçlara daha çok ilgi göstermeye başladı. Güncel ilanlar arasında kendisine yer bulan 2013 model Yeti marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan ucuza satılık otomobil! İşte ilan şartları...

    Balıkesir'de bulunan Edremit İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Yeti marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    59YF724 Plakalı , 2013 Model , SKODA Marka , GİB kaydına göre YETİ GREENLİNE ELEGANCE 1,6 CR Tipli , CAYW23874 Motor No'lu , TMBJT65L0D6071526 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Kahverengi (Kapuçino Bej)

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